Петербурженку, которая оставила записку на могиле родителей Владимира Путина, приговорили к двум годам условно

Приморский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 11 мая, приговорил пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за записку о президенте РФ Владимире Путине, оставленную возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище. В записке женщина попросила родителей президента «забрать сына к себе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Цыбанева

Фото: Dmitri Lovetsky / AP Ирина Цыбанева

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Суд признал женщину виновной в надругательстве над местами захоронения «по мотивам политической ненависти» (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ирина Цыбанева в течение двух лет не может менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Санкт-Петербурга без уведомления правоохранительных органов.

Ирина Цыбанева оставила на могиле родителей президента записку с пожеланием смерти главе государства 6 октября 2022 года. Записку нашел охранник вечером, а в полицию о ней сообщили на следующий день. Правоохранительные органы расценили поступок пенсионерки как «циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам».

Прокурор во время прений вчера, 10 мая, просил три года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства — раскаяние и хронические заболевания обвиняемой. Адвокат Вероника Карагодина попросила оправдать ее подзащитную. Она заявила, что ее доверительница фактически не осквернила захоронение, а записка носила тайный характер и не должна была стать публичной.

Ирина Цыбанева вину не признала, но фактические обстоятельства своего деяния не отрицает. В своем последнем слове она еще раз повторила, что совершила поступок спонтанно, под влиянием эмоций после просмотра новостей о спецоперации, мобилизации и ядерных угрозах.

После заседания госпожа Карагодина заявила, что оспаривать решение они не планируют. Адвокат назвала приговор «достаточно гуманным».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург