КАВЗ огорчает кавалеров

ООО «Курганский автобусный завод» (КАВЗ) добился в Суде по интеллектуальным правам досрочного прекращения правовой охраны бренда клуба «Кливленд Кавальерс» Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA) по классификации товаров и услуг «игрушки». Такое решение принято вследствие неиспользования товарного знака. Несколько лет назад КАВЗ пытался зарегистрировать знак KAVZ, но не смог этого сделать из-за бренда CAVS, правообладателем которого является NBA. Ответчик в судебном процессе не участвовал. По словам экспертов, учитывая, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, шансы оспорить решение суда минимальны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько лет назад КАВЗ не смог зарегистрировать бренд CAVS из-за прав на него у NBA

Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ Несколько лет назад КАВЗ не смог зарегистрировать бренд CAVS из-за прав на него у NBA

Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану бренда клуба «Кливленд Кавальерс» (Cleveland Cavaliers) — CAVS, правообладателем которого является Национальная баскетбольная ассоциация США (NBA). Соответствующее решение принято 10 мая по иску ООО «Курганский автобусный завод» (КАВЗ, входит в группу ГАЗ). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Требования ООО “КАВЗ” удовлетворить. Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ №130225 в отношении товаров “игры и игрушки” 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования»,— говорится в материалах дела.

Курганский автобусный завод направил исковое заявление к NBA Properties Inc, управляющей брендами Национальной баскетбольной ассоциации, в июле 2022 года. В сентябре Суд по интеллектуальным правам принял заявление к производству. Одновременно было принято решение о направлении компетентным органам США судебного поручения о вручении извещения иностранному лицу, зарегистрированному в Нью-Йорке. На эту процедуру суд отвел полгода, назначив предварительное заседание на март. В пресс-службе Суда по интеллектуальным правам «Ъ-Южный Урал» сообщили, что несмотря на надлежащее извещение представители NBA Properties в процессе не участвовали, отзыв на иск не направляли.

В 2016 году Курганский автобусный завод пытался зарегистрировать товарный знак KAVZ по классификации «игрушки», но получил отказ от Федеральной службы по интеллектуальной собственности на том основании, что на этот вид товаров уже существует похожий до степени смешения знак. Это зарегистрированный в 1995 году на территории РФ товарный знак CAVS — аббревиатура клуба NBA «Кливленд Кавальерс». В сферу использования этого бренда в России, кроме одежды, обуви, печатной и бумажной продукции, попадают и игрушки. В 2018 году КАВЗ подал иск в суд с требованием признать отказ Роспатента незаконным и отменить его, но проиграл во всех инстанциях. При этом в 2018 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности по другой заявке автобусного завода зарегистрировала товарный знак KAVZ по 20 классам МКТУ, которые не пересекаются с деятельностью NBA.

Это не единственный судебный спор Курганского автобусного завода по поводу игрушек. В январе этого года Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил иск издательского дома «Модимио», выпускающего журнал «Наши автобусы» с коллекционными моделями, и прекратил охрану официального товарного знака КАВЗ в отношении товаров «конструктор; игры» 28-го класса МКТУ вследствие его неиспользования. При этом курганский завод сохранил право на знак в отношении игрушечных автомобилей и моделей транспортных средств, поскольку доказал его использование. Игрушечные автобусы КАВЗ выпускает компания «Симбат», которому предприятие предоставило исключительное право на свой товарный знак в 2019 году.

Управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин отмечает, что доказывать факт использования товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, это обязанность правообладателя. «Тут важно, чтобы правообладатель доказал, что он использует знак в течение трех последних лет. Если он этого не сделал, товарный знак аннулируется. У ответчика есть право на обжалование решения суда, не важно, участвовал он или не участвовал в процессе. Я думаю, что шансы изменить решение есть. Тем более, NBA это очень мощная структура. Часто бывает так, что компания использует товарный знак, а доказательств не остается. У NBA, скорее всего, таких проблем нет, уж очень много всякой рекламы, разных взаимодействий. Поэтому, я думаю, шансы у них есть»,— говорит эксперт.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин считает, что оспорить решение вряд ли получится. «Бремя доказывания использования товарного знака на территории России целиком ложится на правообладателя, истцу надлежит доказать лишь свою добросовестную заинтересованность. Поэтому, если правообладатель действительно был уведомлен о судебном процессе, но не принял в нем участия, а истец доказал свою заинтересованность, то у правообладателя нет никаких шансов на отмену решения суда»,— считает Максим Лабзин

Адвокат, партнер компании «Правовая группа» Владимир Шалаев сомневается, что NBA будет оспаривать решение. Но если это произойдет, без доказательств ответчика, представленных в суде первой инстанции, вероятность изменения решения довольно низкая, считает юрист.

Юлия Гарипова