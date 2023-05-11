Финансовые мошенники похитили в 2022 году у британцев более 1,2 млрд фунтов

В 2022 году в Великобритании мошенническим путем было похищено более £1,2 млрд. То есть каждую минуту преступники похищали более £2,3 тыс. При этом в 78% случаев мошенничество совершалось онлайн и три четверти из них начинались в соцсетях. Такие данные приводятся в ежегодном докладе отраслевой ассоциации британской банковской индустрии UK Finance.

Комментируя доклад, глава UK Finance Дэвид Постингс отметил, что «в настоящий момент банковский сектор остается единственным, который компенсирует средства, похищенные мошенниками». Но учитывая, что подавляющее количество такого рода преступлений начинается в соцсетях, говорит он, «нагрузку следует распределять равномерно», привлекая к процессу возмещения ущерба технологические компании, владеющие социальными сетями, тем более что эти компании «получают прибыль» от мошенничества.

В ассоциации также считают, что больше ответственности за финансовую безопасность пользователей должны нести и телефонные операторы. Мошенничества с помощью телефонной связи стоят на втором месте по числу случаев, и доля средств, похищенных с их помощью, в прошлом году составила 44%.

В ассоциации также отмечают, что общая сумма средств, похищенных преступниками с потерянных или украденных банковских карт, за год выросла на 30% и впервые за все время превысила £100 млн. Такой рост экспертами ожидался, учитывая, что в период пандемии банки увеличили размер суммы разрешенных бесконтактных платежей с £45 до £100. Кроме того, сообщают в UK Finance, британцы стали чаще заявлять о похищении средств: число обращений выросло на 23%, до 401 тыс.

Алена Миклашевская