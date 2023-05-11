Казанцы побежали впереди «Локомотива-Кубани»

УНИКС в гостях обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 82:81 и повел в финальной серии до четырех побед play-off Единой лиги ВТБ со счетом 2:1. Победу казанцы добыли за счет точного броска Маркоса Найта за шесть секунд до сирены. Четвертый матч серии состоится в субботу в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джален Рейнолдс (в центре) и Ненад Димитриевич (слева в белой форме) принесли УНИКСу в матче против «Локомотива-Кубани» 24 очка Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 5 Джален Рейнолдс (в центре) и Ненад Димитриевич (слева в белой форме) принесли УНИКСу в матче против «Локомотива-Кубани» 24 очка Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Нынешний play-off Единой лиги ВТБ складывается удивительно удачно в том, что касается поддержания зрительского интереса. Обе полуфинальные серии растянулись на семь матчей, а исход этих противостояний дал неочевидную пару претендентов на титул. Чемпион сезона прошлого — «Зенит», а также чемпион почти всех сезонов предыдущих — ЦСКА — отправились в утешительную серию за третье место (вопреки опасениям, битва там серьезная: ЦСКА ведет 2:1), а право добраться до чемпионства свежего получили УНИКС и «Локомотив-Кубань».

На майские праздники казанцы с краснодарцами успели провести два матча серии. Оба дали главному тренеру УНИКСа Велимиру Перасовичу поводы для беспокойства.

Первую игру УНИКС на своей площадке проиграл, и это единственное пока поражение казанцев на своем поле в нынешнем play-off. Вторую там же выиграл. Технически это была красивая победа: хозяева отыграли 10-очковое отставание по ходу финальной четверти, а Джален Рейнолдс стал героем матча. Однако ведь тот же Рейнолдс мог свои шансы и не реализовать, и тогда в Краснодар УНИКС отправился бы уже с двумя проигранными матчами в пассиве.

Третий матч серии, однако, начался так, словно в роли хозяев выступали не краснодарцы, а казанцы. Тут надо сказать, что у болельщиков «Локомотива-Кубани» есть одна особенность: даже на самые рейтинговые матчи они заполняют трибуны ближе к середине второй четверти. Так вот краснодарские баскетболисты, будто подхватив эту привычку, решили включиться в игру с задержкой. В итоге УНИКС, у которого прицел с ходу наладил Дэрил Мейкон, на удивление легко добился перевеса сначала в 10 очков, а потом и в 14. И это за какие-то семь-восемь минут. Как тут было не вспомнить шестой матч полуфинальной серии краснодарцев против ЦСКА. В нем они на своей площадке могли добыть путевку в финал, но провал в начале матча сделал дальнейшие события малоинтересными. К счастью, в этот раз такого не случилось.

Отсечкой к началу настоящей игры стало дальнее попадание Владислава Емченко, первое из семи снайперских попыток, предпринятых краснодарцами. Велимир Перасович отреагировал на этот бросок так, словно его команда только что победу упустила. Но вскоре реакция специалиста стала понятна. «Локомотив-Кубань» словно ухватил нити игры, которые долго искал, и игра развернулась. Проснулся Джейлен Барфорд, вышел из комы Крис Хортон, Емченко добавил еще пару точных бросков. Плюс у хозяев пошли так любимые ими быстрые отрывы. В итоге к большому перерыву катастрофические «минус 14» по ходу первой четверти «Локомотив-Кубань» превратил в «плюс 4». Шикарный рывок.

Случись такой во второй половине матча, он был бы победным. Но тут он лишь устранил последствия стартового провала. Но при этом и здорово завел игроков «Локомотива-Кубани». После перерыва у подопечных Секулича ужасающе часто для казанцев стали получаться перехваты. УНИКСу, возможно, было бы привычнее, если бы соперник пытался выстроить стену перед своим кольцом. Но игроки краснодарцев выбрали вариант защиты мобильной и агрессивной и не прогадали. Ведь после очередной потери казанцев Девон Акун-Перселл довел отрыв хозяев до 10 очков. И тут уже УНИКСу нужно было придумать, как вернуться в игру, то есть в некотором роде повторить сценарий второго матча серии.

УНИКС действительно вернулся, полностью ликвидировав отставание. Вопрос был в том, хватит ли у казанцев сил, чтобы поддерживать темп до конца матча. Перасович ведь играл усеченной до девяти игроков ротацией, а Мейкон, Ненад Димитриевич, Луи Лабейри работали почти без отдыха. Это вполне могло сказаться в концовке. А в том, что она будет, сомнений не было. Как и в том, что она станет нервной. Так и вышло.

Последнюю минуту матча можно назвать временем упущенных возможностей. Краснодарцы, которые вели 81:80, дважды сами же запороли свои атаки. Казанцы дважды их за это не наказали.

Наконец, Перасович после тайм-аута нарисовал простую комбинацию, которая вывела на бросок Маркоса Найта, который и установил окончательный счет — 82:81.

УНИКС повел в серии до четырех побед — 2:1. Следующий матч состоится 13 мая в Краснодаре.

Александр Петров