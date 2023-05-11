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Размер премии Нижнего Новгорода увеличен до 1 млн рублей

В этом году размер премии Нижнего Новгорода, которая вручается за создание проектов для развития города, увеличен в 10 раз, до 1 млн руб. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Премию учредили в 1993 году, в 2023 году она отметит 30-летний юбилей. Победителей определят в 20 номинациях, пять из них были добавлены в этом году. В частности, теперь награду можно получить за «Родительское просвещение».

Заявки на соискание премии принимаются с 15 мая до 15 июня по электронной почте premiann@admgor.nnov.ru. Церемония вручения пройдет на Дне города 19 августа.

Елена Ковалева

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