«Египетских символов хоть отбавляй»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как жители города отреагировали на строительство необычного здания.

Санкт-Петербург сегодня, Захарьевская, 23, «Дом с фараонами» или «Египетский дом», как его еще называют. В 1913 году, когда строительство его было завершено, рассматривать дом несколько дней подряд приходил, кажется, весь город. Жители Петербурга никак не могли определиться, нравится им новое здание или нет. От него, как говорили, веяло мрачным очарованием, он гипнотизировал.

Эксперты полагают, что главный вход похож на врата в храм египетской богини любви Хатхор, ее лик над аркой, на выступающих колоннах. Также вход стерегут гигантские фигуры фараонов со всеми атрибутами власти. По другой версии, это и не фараоны вовсе, а сам бог Ра в двойном экземпляре. И еще множество изображений скарабеев, лотосов, цапель. Считается, что в арке дома влюбленным необходимо поцеловаться: здесь вам не какие-нибудь купидончики-амурчики, а великие Хатхор и Ра, в общем, вся египетская сила благословит ваши отношения. Однако смущают скрещенные руки фараонов (в такой позе их хоронили) и змеи — их слишком много. Есть ощущение, что попадаешь в загробный мир Древнего Египта. В какой-то момент становится не очень уютно.

Но жители Северной столицы в итоге решили, что дом им нравится. И он действительно красив: модный модерн и всегда уместная египетская тема. А страхи свои пусть каждый держит при себе, с ними даже пикантней. И вообще египетских символов в Питере хоть отбавляй. Например, совсем недалеко от «Дома фараонов» на Университетской набережной красуются два подлинных сфинкса из розового гранита. Подлинных в том смысле, что их привезли в позапрошлом веке из самой Александрии. А дата их изготовления совсем немыслимая — это XIV век до н. э. Кстати, по статистике, в Санкт-Петербурге всего 14 сфинксов. Хотя мне кажется, что их гораздо больше. По крайней мере, столько же, сколько скульптур коней. Что, понятно, тоже не факт.