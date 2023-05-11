Банк России объявил о трансформации механизма управления ликвидностью

Банк России с 16 октября планирует перейти на использование основного и дополнительного механизмов управления ликвидностью банковского сектора. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Основной механизм будут применять для реализации целей денежно-кредитной политики и управления ликвидностью банковского сектора в целом. Дополнительный механизм предназначен для предоставления средств при возникновении временных трудностей у отдельных банков. Им заменят механизм экстренного предоставления ликвидности.

В пресс-релизе Центробанка уточняется, что в рамках основного механизма регулятор намерен проводить кредитные операции и сделки репо на аукционной основе. Условия их проведения остаются неизменными. При использовании основного механизма банки получат право на совершение операций постоянного действия:

внутридневные кредиты и кредиты овернайт (предоставляются ЦБ коммерческим банкам на срок от одного дня);

ломбардные кредиты;

кредиты под залог прав требования по кредитным договорам на срок до 30 дней;

операции репо на один день по ставке, равной ключевой + 1 п. п.

Дополнительный механизм будут применять только для проведения операций постоянного действия — операции репо и кредиты под залог прав требования по кредитным договорам — на срок до 180 дней по ставке, равной ключевой + 1,75 п. п.

При этом регулятор отмечает, что процентная ставка по кредитным операциям основного и дополнительного механизмов будет плавающей, то есть со дня изменения ключевой ставки на ту же величину будет изменяться процентная ставка по предоставленным кредитам и заключенным сделкам репо.

Милена Костерева