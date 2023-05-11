«По количеству уезжающих на заработки Башкирия занимает первое место в России»

По данным Башстата, в 2022 году 8,9% занятого населения Башкирии — 165,8 тыс. человек — выезжали на работу в другие регионы. Большинство из них, 104,3 тыс. человек, что составляет 63%, работали в Тюменской области. По количеству трудовых мигрантов Башкирия заняла второе место после Подмосковья, откуда выезжают 743,8 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Ленобласть (160,2 тыс. человек). Экономист Всеволод Спивак рассуждает о причинах высокой трудовой миграции жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга СОболева Фото: Ольга СОболева

Формально на первом месте по трудовой миграции находится Московская область, жители которой ездят на работу в Москву, но это всего лишь маятниковая миграция. Поэтому фактически по количеству уезжающих на заработки в другие регионы Башкирия занимает первое место в России. Республика отличается крайне неравномерным территориальным развитием экономики. Большая часть ВРП сосредоточена в нескольких крупных городах. В остальных же местах уровень экономического развития очень низкий. Именно оттуда люди и уезжают. Я бы выделил три фактора, почему так сложилось.

Первое. Относительно низкая заработная плата в Башкирии в сочетании с близостью к регионам с более высокими зарплатами. По данным на февраль 2023 года средняя заработная плата в Башкирии составляла около 50 тыс. руб., в то время как средняя зарплата в России достигла почти 65 тыс. руб. (разница больше 30%). В Тюменской области, куда и едет большинство уехавших из Башкирии, средняя заработная плата превысила 95 тыс. руб. Более того, агрегированные по всей республике данные по заработной плате не отражают того факта, что за пределами Уфы и еще нескольких городов уровень заработных плат существенно ниже. Поэтому относительно низкая заработная плата в регионе и близость к регионам с высокой заработной платой стимулирует миграционные потоки.

Второе. Республика исторически много десятилетий выступает источником рабочей силы для нефтегазовых предприятий Тюменской области. Корни этого лежат еще в конце 70- начале 80-х годов прошлого века. Поэтому для многих жителей Башкортостана «север» не чужой. Там живут родственники, работают друзья. Уезжающим легко там социализироваться. Это существенно облегчает решение о переезде.

Третье. Культурные традиции жителей Башкирии не противоречат тем, которые сложились на «северах». С учетом того, что жители БАССР составляли значительную долю тех, благодаря кому разрабатывались месторождения и строились газопроводы, можно сказать, что они приняли заметное участие в формировании культуры новых «нефтегазовых» городов и поселков Тюменской области.

То, что специалисты уезжают из Башкирии в другие регионы и реализуют там свой потенциал, конечно, негативный фактор для нашей экономики. Это следствие того, что местные жители не видят для себя возможностей. На мой взгляд, надо не ограничивать миграцию или проводить агитационные кампании типа «Счастье работать дома», а создавать хорошо оплачиваемые места в республике и развивать социальную инфраструктуру, включая систему здравоохранения, образование, культурные и спортивные объекты такого уровня, чтобы люди хотели жить и работать у нас.