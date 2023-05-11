Компания Александра Говора вывела из банкротства красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД»

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между управлявшей до банкротства крупной сетью АЗС ООО «Магнат-РД» и кредиторами. Основным из них является ООО «Капитал инвест», контролируемое семьей кузбасского предпринимателя Александра Говора, который год назад купил российскую сеть McDonald’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

Решение о заключении мирового соглашения было принято на собрании кредиторов 30 января. В реестр «Магнат-РД» включены требования на 625,8 млн руб., из них 597,7 млн руб. – перед «Капитал инвест». По условиям мирового соглашения, «Магнат-РД» взяла на себя обязательства в течение 30 дней погасить около 30 млн руб. долга перед 128 кредиторами, а также пени и штрафы на 2,8 млн руб. Долг перед основным кредитором – ООО «Капитал инвест» – компания планирует закрыть за два месяца.

Один из кредиторов – ООО «Столица-М» – возражал против заключения соглашения, ссылаясь на «сомнительный характер» его положений, однако суд с этой позицией не согласился. В материалах дела говорится, что владеющее ООО «Капитал инвест» АО «Инрусинвест» одобрило внесение «дочкой» целевого вклада в имущество «Магнат-РД» в сумме до 537,2 млн руб. для погашения требований кредиторов.

Как сообщалось, в октябре 2022 года новокузнецкое ООО «Капитал инвест» за 239,4 млн руб. купило у банкротного ООО «Регион нефтетрейд» 99% в ООО «Магнат-РД». Компания до банкротства владела одной из пяти крупнейших сетей АЗС в Красноярском крае. Сообщалось, что в собственности «Магнат-РД» находятся три нефтебазы объемом хранения до 10 тыс. т, 28 АЗС и автотранспортный участок с 30 бензовозами. В 2016 году имущество компании было арестовано по требованию Сбербанка на 794,1 млн руб. в связи с просрочкой по выданным сети АЗС кредитам. В 2018 году в компании введено наблюдение, в марте 2019 года — банкротство.

«Инрусинвест» — крупный кузбасский девелопер, имеет 16 «дочек» в разных регионах Сибири, в том числе ООО «Кузбасский деловой союз» и ООО «Горно-Алтайский нефтепродукт», развивающие в Кузбассе, Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае сеть заправок под брендом «Лукойл». Согласно «СПАРК-Интерфакс», владельцами и руководителями «Инрусинвеста» в разные годы были члены семьи Александра Говора — Светлана, Роман и Елена Говоры, а также он сам.

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Дарья Решетникова