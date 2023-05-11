В Казани задержали замглавы регионального Минстроя

В рабочем кабинете заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Элеоноры Абубакировой прошли обыски. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана не обладает информацией о действиях, в совершении которых подозревается Э. Х. Абубакирова»,— добавили там.

В следственном управлении СКР по Татарстану задержание замминистра не комментируют.

По данным региональных СМИ, после обысков Элеонору Абубакирову задержали. Ее подозревают в получении взятки в размере 9 млн руб. (ст. 290 УК РФ), сообщило издание «Бизнес Online». По его данным, чиновница до 2022 года работала заместителем гендиректора ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана». Одновременно она была заместителем главного бухгалтера в АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ». Последнее получало заказы в ГКУ. Заработную плату в частной компании следствие расценило как взятку, указывают СМИ.

Элеоноре Абубакировой 43 года. Заместителем министра строительства республики она была назначена в конце прошлого года.

Кирилл Антонов, Казань