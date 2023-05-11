Куйбышевский суд Петербурга зарегистрировал административное дело на МДТ по статье о нарушении санитарных норм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юридическим лицам по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Судье уже передали материалы дела, однако к производству они пока не приняты.

Среди претензий Роспотребнадзора к МДТ дефекты отделки стен и пола, отсутствие маркировки уборочного инвентаря и другие.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Малый драматический театр может открыться только в середине августа. Его двери опечатали сотрудники Роспотребнадзора в ночь на 6 мая. Представители театра заявили, что вернут зрителям средства за билеты на спектакли.

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