Власти США начали расследование против миллиардера Карла Айкана после доклада Hindenburg Research

Вчера, 10 мая, вечером стали известно, что прокуратура Нью-Йорка затребовала финансовую документацию корпорации Icahn Enterprises, которая принадлежит известному американскому финансисту и корпоративному рейдеру Карлу Айкану. После известий о начале расследования котировки компании упали на 15%. Сообщается, что прокуратура запросила документы, касающиеся структуры корпоративного управления, выпуска и продажи облигаций и новых акций, системы выплаты дивидендов, маркетинговой документации и т. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Brendan McDermid/File Photo/File Photo, Reuters

Запрос прокуратуры был подан 3 мая, на следующий день после того как скандально известная компания Hindenburg Research опубликовала доклад про Icahn Enterprises. В докладе говорится, что стоимость активов компании искусственно завышена, что компания выплачивает своим акционерам, крупнейшим из которых является сам Карл Айкан, чрезмерные дивиденды, но эффективность инвестиционных операций компаний остается низкой.

В докладе также заявляется, что Карл Айкан и руководство компании использовали средства новых инвесторов не столько для инвестиций, сколько для выплаты дивидендов руководству и старым инвесторам. После этого доклада акции Icahn Enterprises упали на 25%, а сам Карл Айкан выпустил заявление, в котором отрицал все обвинения в свой адрес и назвал компанию Hindenburg Research компанией Blitzkrieg Research — за ее любовь к «разрушению созданных ценностей и причинению вреда невинным гражданским людям».

Впрочем, у самого 87-летнего Карла Айкана, чье состояние сейчас оценивается в $11 млрд, также неоднозначная репутация. Он стал известен еще с середины 1980-х благодаря формально законной, но противоречивой тактике, которую позже в США назовут корпоративным рейдерством. Он скупал акции компаний, которые считал проблемными из-за низкой эффективности или конфликта акционеров с руководством. Став акционером, Карл Айкан использовал внутренние противоречия в компании, инициируя смену руководства, чтобы ввести в состав директоров своих доверенных лиц, или оказывал давление на топ-менеджеров, заставляя принимать те или иные меры, которые, по его мнению, способствуют росту акций компании или ее продаже по более высокой цене. В списке компаний, которые прочувствовали на себе характер господина Айкана,— Motorola, Oracle, RJR Nabisco, Viacom, Marvel Comics, Revlon, Time Warner и др.

Евгений Хвостик