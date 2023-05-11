В майские праздники на курортах Кубани отдохнули 700 тыс. человек

Туристический поток на курорты Краснодарского края в первые дни мая составил 700 тыс. человек, из них 200 тыс. выезжали на отдых на один день, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий – 50%.

Наиболее востребованными направлениями для отдыхающих традиционно стали Сочи, Анапа и Геленджик, при этом растет интерес туристов к предгорным зонам – Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам. Всего с начала 2023 года курорты Краснодарского края посетили почти 3 млн человек, из них более 1,5 млн разместились в Сочи, по 300 тыс. – в Геленджике и Анапе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар