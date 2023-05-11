Росприроднадзор взыскивает 28 млн рублей с угольного разреза «Коулстара» в Новосибирской области

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Разрез Богатырь» (входит в «Коулстар»). Ведомство взыскивает с угледобывающей компании около 28,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Заявление зарегистрировано судом 10 мая, решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

Лицензию сроком 25 лет на разработку и добычу на участке «Богатырь» «дочка» «Коулстара» получила по итогам прошедшего в июне 2021 года аукциона. Начальная цена увеличилась в ходе торгов с 1,5 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Начать добычу компания планировала до конца 2023 года. Участок «Богатырь» находится в Горловском угольном бассейне в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Запасы составляют 300 млн т, прогнозные ресурсы — 2,4 млрд т, общая площадь участка — 309 кв. км.

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Дарья Решетникова