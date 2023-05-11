Bild: экс-канцлер Шрёдер и лидер «Альтернативы для Германии» Хрупалла были на приеме в посольстве России в честь 9 Мая

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер был на приеме в честь Дня Победы, организованном в посольстве России в Берлине. Там также присутствовал ряд других немецких политиков, в том числе лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Об этом сообщила газета Bild.

На мероприятии присутствовали председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике и член Левой партии Клаус Эрнст, экс-глава Госсовета Германии Эгон Кренц. На приеме также были дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавляет совет директоров «Роснефти», также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Депутаты Европарламента требовали от него уволиться из «Роснефти». Господин Шрёдер покинул свой пост в компании в мае 2022 года. Весной того же года бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящей коалиции страны с требованием лишить его части привилегий, финансируемых из средств налогоплательщиков.

Олеся Павленко