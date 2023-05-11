В офисе Зеленского оценили количество дронов, необходимое для уничтожения инфраструктуры РФ вдоль фронта

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинским вооруженным силам для уничтожения российской инфраструктуры вдоль линии фронта понадобится от одной до трех тысяч дронов. Он добавил, что речь идет о присоединенных к России регионах.

«Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысяча, две тысячи, три тысячи дронов разных модификаций. Дрон — ключевой элемент войны»,— сказал Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Михаил Подоляк уточнил, что речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Объекты, например, в Белгородской области нас не интересует»,— уточнил он. По его мнению, если союзники перестанут поставлять оружие Украине, «начнется война в других странах» а также «существенно увеличится количество терактов в Европе».

8 мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на Украине создали еще восемь ударных рот беспилотников. Все дроны — украинского производства. Кроме того, были подготовлены 10 тыс. операторов беспилотников в рамках проекта «Армия дронов».