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Коммерсантъ FM
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НАТО признало, что разрабатывает военные планы против России

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс разрабатывает военные планы против России. Информацию представитель организации раскрыл по ходу ответа на вопрос журналиста о том, готовит ли НАТО военные методы воздействия на Китай.

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

Роб Бауэр

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

«НАТО не рассматривает Китай в качестве угрозы. Если говорить о военных планах, НАТО не работает над военными планами против Китая. Мы работаем над военными планами против России и террористических группировок»,— сообщил господин Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил стран альянса.

Он отметил, что реплика касается коллективных усилий НАТО, в то время как отдельные участники альянса могут рассматривать действия КНР по-своему и «наблюдать» за действиями этой страны.

Подробнее о разном восприятии НАТО России и Китая — в материале «Ъ» «Враг врагу рознь».

Григорий Лейба

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