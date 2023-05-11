Смартфоны нагуглили лицензий

Google начал отказывать в лицензии своих сервисов российским производителям смартфонов, рассказали “Ъ” участники рынка. Чтобы получать новые лицензии и обновления от американской компании, игроки начали классифицировать свою продукцию как международную. Часть производителей применяют дополнение MicroG, которое позволяет использовать сервисы Google без официальной установки. Эксперты добавляют, что Google не всегда может и хочет отследить конечных бенефициаров лицензий, которые получают китайские производства, собирающие «российские» смартфоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на российском рынке электроники рассказал, что Google все чаще отказывает в лицензии GMS (Google Mobile Services, в нее входят YouTube, Google Play, карты и др.) отечественным производителям смартфонов и планшетов. По его словам, в результате вендоры получают лицензию Google с помощью производственных площадок, которые позиционируют «российские» устройства как международные. Поэтому, поясняет собеседник “Ъ”, у таких смартфонов нет предустановленного магазина RuStore (разрабатывает VK).

Другой собеседник “Ъ” заверил, что российские производители «работают над выполнением требований по предустановке приложений». «Но процесс требует автоматизации и идет медленнее, чем у крупных вендоров»,— признает источник “Ъ”. Между тем китайские производители, включая Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и другие, уже начали предустанавливать RuStore (см. “Ъ” от 20 апреля).

Google может отказывать в сертификации российским производителям смартфонов, подтверждает другой источник в одном из вендоров: «Такие опасения в том числе высказывали некоторые китайские фабрики, которые получили оповещение о деавторизации в случае сотрудничества с российскими производителями». Собеседник “Ъ”, впрочем, признает, что производители «находят способ получать GMS-сертификацию».

Среди российских вендоров смартфонов и планшетов на системе Android такие бренды, как BQ, F+, Dexp (принадлежит ритейлеру DNS), Ayya T1 («Ростех»), Aquarius. Почти все они выпускаются в Китае. Крупнейший российский производитель систем хранения данных и серверов Yadro (входит в «ИКС Холдинг», который с февраля в SDN-листе США) анонсировал выход на рынок потребительских планшетов на Android. (см. “Ъ” от 5 апреля). В то же время спрос на российские смартфоны падает: в первом квартале их продажи снизились на 53%, до 46,9 тыс. штук (см. “Ъ” от 27 апреля).

Президент группы «Аквариус» Владимир Степанов уточнил, что на ее устройствах в качестве базового ПО стоит собственная сборка Android Open Source Project: «Если заказчику требуются тиражируемые приложения, мы можем использовать Huawei Mobile Services (HMS) или open source проект microG».

MicroG — дополнение, которое позволяет использовать сервисы Google (аккаунт, почту, подписки) без официальных сервисов. Проект работает на открытом коде, который служит заменой службам Google Play в Android. Он поддерживается немецким разработчиком Марвином Висфельдом. MicroG позволяет получать доступ к мобильным сервисам с меньшим отслеживанием активности устройства, а также обойти многие требования Google и его политику блокировки сторонних приложений в экосистеме Android.

В Yadro, «Ростехе», F+ и DNS отказались от комментариев. В BQ не ответили на запрос. В октябре 2022 года достаточно известный российский вендор смартфонов Inoi начал позиционировать себя как эстонский бренд — тогда в компании не поясняли причину (см. “Ъ” от 26 октября). Сейчас в Inoi не ответили на вопросы “Ъ”.

«Вероятно, Google не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, которые получают китайские производства»,— полагает один из собеседников “Ъ”, пытаясь объяснить реалистичность схемы. Адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков уточняет, что отслеживание структуры владения иностранных контрагентов «в целом вызывает сложности», так как различные международные системы для проверки не всегда обновляются своевременно. Кроме того, отмечает юрист, информация о владельцах компаний никогда не была полностью публичной: «Соответственно, если в структуре владения есть не только общества с ограниченной ответственностью, но и АО, то такую информацию верифицировать еще сложнее».

В данном случае речь идет о «переформатировании сотрудничества российских производителей и китайских фабрик, их адаптации к новым реалиям», считает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Кроме того, подчеркивает он, «российский рынок важен для Google, поэтому компания попытается сохранить позиции». Собеседник “Ъ” среди производителей электроники подтверждает, что у Google в целом около 100 млн пользователей в РФ и компания «не хочет расставаться с этим активом».

Тимофей Корнев