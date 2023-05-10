«РИСК» отказа

Суд отказал ООО «РИСК» в предоставлении участка в аренду по улице Блюхера в Уфе для строительства апартаментов. Компания подала соответствующее заявление после того, как стало невозможно исполнить решение арбитражного суда Башкирии от 2008 года, который обязал мэрию предоставить ранее согласованный участок на улице 50-летия Октября для строительства многоэтажного дома. В январе текущего года суд первой инстанции удовлетворил заявление застройщика о замене участка, однако минземимущество Башкирии подало апелляционную жалобу, в которой отметило, что предоставление участка возможно только по результатам торгов. Опрошенные юристы считают, что кассация оставит постановление апелляции в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не разрешил застройщику получить земельный участок для строительства апартаментов в Уфе

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Суд не разрешил застройщику получить земельный участок для строительства апартаментов в Уфе

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Региональная инвестиционно-строительная компания» («РИСК») в удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения судебного акта от 2008 года. Тогда арбитражный суд Башкирии обязал администрацию Уфы предоставить компании участок площадью 4,6 тыс. кв. м на улице 50-летия Октября для строительства многоэтажного дома. Суд установил, что мэрия Уфы в 2002-2006 году согласовала застройщику возведение дома, а затем, в 2008 году, издала постановление исключительно на проектирование объекта. До 1 марта 2007 года Земельный кодекс позволял предоставлять государственные и муниципальные земли в аренду для строительства без торгов. Обосновывая решение, суд указал, что «РИСК» подготовил все необходимые документы до этой даты.

В 2011 году был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. Однако решение суда мэрия не исполнила. В 2020 году администрация ходатайствовала о приостановлении исполнительного производства, а в прошлом году был заменен ответчик по делу — им стало министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, так как участок относится к землям с неразграниченной госсобственностью.

В декабре 2022 года «РИСК» обратился с заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного акта. В нем застройщик просил обязать минзем сформировать и поставить на кадастровый учет другой участок площадью 3,5 тыс. кв. м по улице Блюхера, а затем передать его компании в аренду на пять лет. Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка составляет 15,3 млн руб., он предназначен для гостиничного обслуживания и занятий спортом. На этой территории «Риск» намерен построить многоэтажный жилой комплекс апартаментов. В качестве обоснования «Риск» указывал, что часть первоначально запрашиваемого участка по улице 50-летия Октября является придомовой территорией дома 14 и детской стоматологической поликлиники №3, его границы не сформированы, на кадастровом учете он не состоит. Также, по мнению минземимущества, в настоящее время невозможно сформировать такой участок, так как его границы будут накладываться на смежные участки.

ООО «Региональная инвестиционно-строительная компания» зарегистрировано в 1998 году в Уфе. Владельцем является Владимир Мохов. Компания строила ЖК «Самоцветы», состоящий из пяти зданий в квартале улиц Генерала Горбатова, Менделеева и Авроры, напротив санатория «Зеленая роща».

По мнению минземимущества, нет оснований полагать, что запрашиваемый участок равнозначен или идентичен первоначальному. «Документы территориального планирования, предусматривающие строительство многоквартирных жилых домов, отсутствуют», говорится в материалах дела. Вместе с тем его предоставление возможно для строительства апартаментов.

В январе текущего года арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление «РИСКа». Минземимущество подало апелляционную жалобу, в которой просило отказать застройщику. Представитель министерства указал, что «изменение способа исполнения судебного акта не должно приводить к преобразованию одного обязательства в другое». Представитель министерства также напомнил, что предоставление участка возможно только по результатам торгов.

Апелляционный суд нашел основания для отмены определения. Замена способа исполнения решения суда является исключительной мерой, указал суд, а требования истца «фактически направлены на подмену предмета спора».

В «РИСКе» вчера на запрос «Ъ-Уфа» оперативно не ответили.

Юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Заур Цараков считает, что требование «РИСК» не отвечает в полной мере положениям законодательства, а постановление апелляции обоснованно. «На этапе кассационного обжалования заключение кадастрового инженера представлено быть не может. Поэтому с большой долей вероятности судебный акт апелляционной инстанции останется в силе, а «РИСК» будет вынужден посредством торгов получать другой земельный участок для строительства»,— прокомментировал господин Цараков.

Влада Шипилова