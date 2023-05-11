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Коммерсантъ FM
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X5 Group срывает «Гроздь»

Ритейлер может выкупить магазины саратовской сети

Крупнейшие федеральные ритейлеры продолжают усиливать свои позиции в регионах за счет локальных игроков рынка. Так, X5 Group могут перейти права аренды части магазинов сети «Гроздь», управляющей более чем 150 торговыми точками в Поволжье. По мнению экспертов, региональные сети продолжают сталкиваться с давлением из-за ценовой конкуренции и сложностей с пополнением ассортимента. В то время как федеральные игроки за счет сделок по слиянию и поглощению занимают выгодные локации для своих магазинов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») рассматривает возможность занять площади продуктовой сети «Гроздь», управляющей магазинами в ряде городов Поволжья, рассказали два источника “Ъ” на рынке ритейла и собеседник “Ъ” среди поставщиков. По словам одного из них, речь идет об аренде только части торговых точек «Грозди». В X5 Group комментарии не предоставили, в сети «Гроздь» на запрос “Ъ” не ответили.

Х5 Group — один из крупнейших в России ритейлеров по объему продаж. На конец декабря 2022 года группа объединяла более 21 тыс. магазинов. Выручка Х5 Group в 2022 году выросла на 18,2%, до 2,6 трлн руб., чистая прибыль — на 7,7%, до 52,2 млрд руб.

Сеть «Гроздь» основана в 2002 году в Саратове. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка управляющего сетью ООО «Центр реструктуризации» в 2022 году составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль — почти 32,9 млн руб. 90% этого ООО принадлежит Дмитрию Плотникову, 10% — Андрею Белоусову.

По данным «Яндекс Карт», сегодня под вывеской «Гроздь» работает около 160 магазинов, большая часть из которых расположена в Саратове и Энгельсе. На днях местные СМИ сообщали о закрытии ряда магазинов сети в Саратовской области.

В случае приобретения прав аренды части магазинов «Гроздь» Х5 Group сможет занять привлекательные локации в городах Поволжья, а торговые точки интегрировать в свои сети «Пятерочка» или «Чижик», полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В 2019 году X5 Group похожим образом уже расширяла свое присутствие в Саратовской области, выкупив права аренды части магазинов сети «Семейный», где затем открывались «Пятерочки» (см. “Ъ” от 24 апреля 2019 года).

В целом в 2022 году X5 Group показала наиболее высокую M&A-активность среди российских торговых сетей, отмечали ранее аналитики «Атона». Прошлым летом группа выкупила финскую сеть супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, в ноябре — контрольные пакеты в сибирских сетях «Слата» и «Красный Яр». Также в апреле 2023 года X5 Group приобрела компанию «Тамерлан», управляющую на юге страны сетями «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га». Сделки по M&A также не исключают для себя «Магнит» и «Лента».

В то же время в кризис многие региональные ритейлеры вынуждены закрывать нерентабельные объекты и заинтересованы в продаже бизнеса или заключении партнерств с федеральными игроками, отмечает господин Бурмистров. По словам эксперта, местные ритейлеры находятся под давлением из-за продолжающегося усиления ценовой конкуренции, особенно с жесткими дискаунтерами, а также снижения трафика и отсутствия роста среднего чека на фоне экономии потребителей.

Кроме того, у региональных сетей остается меньше возможностей для развития, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская. По ее словам, в сегодняшних условиях у них меньше средств в инвестиции, в том числе в IT- решения, восстановление логистических цепочек и поддержание привычного ассортимента на полках магазинов.

Аналитики «Атона» полагают, что предпосылки для усиления крупных сетей сохраняются, в том числе за счет приобретения в кризис региональных игроков. При этом, отмечает госпожа Сумишевская, у каждого федерального ритейлера могут быть свои приоритетные регионы для экспансии в зависимости от занимаемой на той или иной территории доли рынка. Согласно антимонопольным ограничениям, ритейлеры не могут превышать долю в 25% в границах одного региона.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев

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