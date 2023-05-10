Самарское УФСБ сообщило о задержании уроженки Украины, причастной к подготовке теракта

В Самарской области задержана россиянка, родившаяся на Украине, причастная к подготовке теракта, который должен был произойти на Международном антифашистском фестивале в Самаре, сообщили в региональном УФСБ.

Задержанная, по данным силовиков, занималась сбором и передачей неизвестному информации об объектах военной инфраструктуры и местах массового скопления людей, а также поиском компонентов для изготовления зажигательной смеси.

«Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились вышеупомянутые химические компоненты»,— говорится в сообщении ведомства.

Из автомобиля женщины изъяты средства связи, в которых содержалась «переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины».

Следственным отделом УФСБ расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи ведут поиск сообщников задержанной.

Международный антифашистский фестиваль проходил на площади Куйбышева в Самаре с 1 по 6 мая. Мероприятие посетил губернатор региона Дмитрий Азаров. Одним из гостей фестиваля был американский актер Стивен Сигал.

Сабрина Самедова, Самара