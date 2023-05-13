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«Фактически создал русскую педагогику»

РГПУ выпускает юбилейный сборник репринтов статей Константина Ушинского

На книжном фестивале «Красная площадь», который открывается 2 июня, а затем на площадке Петербургского международного экономического форума будет представлено подарочное издание сборника репринтов избранных статей Константина Ушинского. Сборник выходит в рамках Года педагога и наставника в издательстве Российского педагогического университета имени Герцена под общей редакцией министра просвещения Сергея Кравцова и приурочен к 200-летию одного из основоположников российской педагогики.

В сборник включены 14 статей Константина Ушинского, опубликованных в журнале Министерства народного просвещения в период, когда господин Ушинский был его главным редактором (с 1 марта 1860 по 1 декабря 1861 года). Составители публикуют статьи в том виде, в каком их впервые увидели читатели: сборник представляет собой репринтное издание. Его научно-справочный аппарат выстроен «в соответствии с современными стандартами и в современной орфографии», отмечают составители. «Репринтное издание избранных статей К. Д. Ушинского в журнале Министерства народного просвещения будет способствовать повышению интереса к отечественному педагогическому наследию, опирающемуся на национальные традиции, междисциплинарные подходы, практикоориентированность и принцип равных возможностей в образовании, актуальные как сегодня, так и для будущих поколений педагогов и наставников»,— отмечает министр просвещения Сергей Кравцов в предисловии к сборнику.

«При Константине Ушинском педагогика в России заняла прочную позицию, о ней заговорили как о науке,— говорит один из составителей сборника, ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.— Ушинский фактически создал русскую педагогику. У нас вместе с Министерством просвещения возникла идея подготовить репринтное издание трудов Ушинского с комментариями специалистов. Это позволит составить впечатление об основных его идеях и отдать дань памяти педагогу в год его юбилея».

Ректор подчеркивает, что для публикации отобраны важнейшие труды Константина Ушинского 1860–1861 годов, в том числе статьи «Труд в его психическом и воспитательном значении», «О нравственном элементе в русском воспитании», «Родное слово». «Это ключевые материалы Ушинского, определяющие его подход к развитию педагогики в России,— объясняет Сергей Тарасов.— В том виде, в каком они были опубликованы в конце XIX века, современный читатель их вообще не видел: до сих пор статьи издавались отдельно и в сокращении. Выпуски журнала, вышедшие под редакцией Ушинского, хранятся в нашем вузе, в Фундаментальной библиотеке имени императрицы Марии Федоровны. Кроме них это наследие включает в себя Полное собрание сочинений в 11 томах (выпуск завершен в 1952 году), трехтомный "Архив Ушинского". К раритетам можно отнести первое издание книги "Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии" (1868), "Родное слово" (1895) и методические указания к нему ("Книга для учащих"), "Детский мир" (1861)».

В основе педагогической системы Ушинского лежит идея народности, напоминают составители сборника. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа»,— писал Константин Ушинский в 1857 году в статье «О народности в общественном воспитании». Один из важных педагогических методов Ушинского — наглядность, говорит один из составителей, директор фундаментальной библиотеки РГПУ Натела Квелидзе-Кузнецова. «Сегодня мы привыкли к тому, что малыши изучают буквы в книгах с картинками, но первым подобный метод предложил Ушинский. Он был не просто методистом, поясняя, как обучить ребенка в семье и школе, но и автором книг для детей»,— отмечает Натела Квелидзе-Кузнецова.

За время своей работы главным редактором журнала Министерства народного просвещения Константин Ушинский «обновил редакционный портфель», говорит Натела Квелидзе-Кузнецова. «Если раньше журнал содержал приказы, распоряжения, разрозненные тематически статьи, то Ушинский в годы своего редакторства изменил наполнение журнала. В основном это были материалы, имеющие методический посыл развернуть образование к гуманизации, народности и вниманию к родному языку»,— добавляет Натела Квелидзе-Кузнецова.

Презентация книги пройдет на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве (2–6 июня), а затем — в Петербурге в рамках ПМЭФ (14–17 июня). Тираж книги будет ограничен, рассылка планируется по центральным библиотекам России и в педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения, в рамках Года педагога и наставника. Книга адресована учителям, преподавателям, научным работникам, студентам педагогических вузов, а также всем интересующимся историей российской педагогики и широкому кругу читателей.

Мария Башмакова

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