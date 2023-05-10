«Мы же не Виктор Цой, что мы можем написать?»

Участники оригинального состава легендарной рок-группы «Кино» 10 мая приехали в Екатеринбург, чтобы дать большой концерт в МТС Live Hall. За несколько часов до выступления гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также сын Виктора Цоя Александр встретились с журналистами. Музыканты вспомнили, как им приходилось репетировать на квартире барабанщика, как КГБ и милиция срывали выступления, а также высказали мнение о фильмах про Цоя и рассказали, почему не записывают новую музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пресс-конференция группы «Кино» прошла 10 мая в отеле Hyatt Place Ekaterinburg. Несмотря на то что на встречу с журналистами было выделено всего полчаса, музыканты успели в деталях раскрыть специфику работы рок-группы в период СССР и советской цензуры. Александр Титов вспомнил, как «Кино» только начинало свой творческий путь, собираясь на квартире ударника Георгия Гурьянова (Густав), где барабанная установка состояла из «двух картонных коробок».

Господин Титов отметил, что такие встречи «надо рассматривать как веселые дружеские посиделки с гитарами». Но Юрий Каспарян возразил, что это все же были репетиции. Гитарист отметил, что квартира Густава была для них репетиционной базой и там, например, на портастудии (портативное устройство для многоканальной записи звука) был записан альбом «Группа крови».

«Соседи, естественно, жаловались, — отметил господин Каспарян,— но у Маргариты Викентьевой, мамы Георгия, были связи в местном отделении милиции. Она приятельствовала с начальником. Так что соседям не удалось нас заткнуть».

В то время музыканты, в том числе Виктор Цой, слушал очень много поп-музыки: The Smith, Joy Division, Duran Duran, The Cure. Юрий Каспарян отметил, что «Кино» в своем творчестве вдохновлялось этими группами. По его мнению, вся поп-музыка — это «творческая переработка ранее прослушанного». «Но если есть, что сказать, то что-то выстреливает и образуется новый стиль»,— подчеркнул он.

В начале 1980-х музыкантам приходилось официально трудоустраиваться, чтобы не попадать под закон о тунеядстве. Так, Александр Титов и Юрий Каспарян одно время работали в котельной.

По их воспоминаниям, туда нужно было приходить всего раз в неделю, поэтому им ничего не мешало заниматься творчеством. А когда группа «Кино» начала ездить в туры, все уже «переползли» в концертные организации.

Дистрибуюцией альбомов группы занимался Александр Титов, который дома тиражировал пленки, а затем продавал их по 1 руб. Кроме того, был сильно распространен самиздат, а за счет «барыг» музыка «Кино» стала известна по всем советским республикам. Так, по словам Юрия Каспаряна, один звукорежиссер сначала без спроса выпустил альбом «Ночь», а затем другой продал московским «распространителям» «Группу крови».

Музыканты вспомнили и о своих «контактах» с милицией и КГБ, пытавшихся срывать концерты артистов.

Юрий Каспарян рассказал, как силовики разогнали домашний перформанс «Поп-механики» (музыкальный коллектив, основанный Сергеем Курехиным), а Александр Титов заявил, что его «раз 15 вязали менты».

— Мы как-то играли в кафе «Метелица» на какой-то творческой встрече московской и питерской рок-тусовки, — начал басист.

— Это смехота была. Уже перестройка и гласность, а нам «бах» и отключают аппаратуру,— добавил Юрий Каспарян.

— Отрубают электричество во всем здании! Так они пытались завершить мероприятие, но им не удалось, — заключил Александр Титов.

Музыкант также вспомнил, как однажды ему пришлось прятать в трусах от «КГБшных персонажей» кассету с записью рок-концерта, которую сняла на VHS-камеру его подруга. «Я предупреждал, что после концерта кассету у нас могут отобрать, — отметил басист. — На выходе нас стали прессовать. Ее отвели в одну комнату — меня в другую. Она разыграла дурочку, сказала: "Я так и не успела нажать на запись, потому что мне друг сказал, что вокруг КГБ и лучше не стоит". В трусы никто не заглянул».

В другой раз силовики остановили автомобиль Volkswagen Jetta, в котором, по воспоминаниям господина Титова, находились восемь-девять пьяных человек, в том числе участники «Кино». Машину им дал пресс-атташе французского консульства, и на ней были дипломатические номера, поэтому в нее не могли «просто так вломиться».

«Стекла запотели. Мы видели "тени ментов", которые ходили вокруг машины. В конце концов, Африка не выдержал, открыл дверь багажника, и убежал в поля. А нас стали по одному вытягивать. Ночь нас продержали, с каждого взяли объяснительную. Порезали колеса и в 24 часа выдавили пресс-атташе из страны»,— закончил музыкант.

По словам участников «Кино» и Александра Цоя, они заинтересованы в том, чтобы об истории группы был снят фильм или сериал, одобренный самим коллективом и участниками тех событий, однако пока им не предложили хорошего сценария.

— Киностудии не могут ничего снять про группу «Кино» без нас. Теоретически, конечно могут, но это будет шляпа, — заявил господин Цой.

— Как, например, Учитель (в 2020 году режиссер Алексей Учитель выпустил фильм «Цой»), — добавил Юрий Каспарян.

— Лучше даже не вспоминать, — отметил Александр Цой, вызвав смех у участников группы.

Не оставили позитивных отзывов музыканты и о фильме Кирилла Серебренникова «Лето», посвященном Виктору Цою, Майку Науменко и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Юрий Каспарян заявил, что не смог досмотреть эту картину, потому что ему не понравилось, как показаны «время и люди». «Тусовка», по его воспоминаниям, была совсем другой. Впрочем, по мнению гитариста, фильм получился «веселый» и «светлый».

«Забавно, не более. Но абстрагироваться не удается. Невозможно просто отойти в сторону и посмотреть на это, как на произведение искусства»,— подчеркнул Александр Титов. Юрий Каспарян добавил, что это из-за того, что в фильме «слишком много личного».

К каверам на их песни у группы «Кино» тоже не самое позитивное отношение. Как отметил господин Каспарян, хороший кавер можно встретить редко.

— Я никак к каверам не отношусь, с легким раздражением обычно, — заявил Александр Цой.

— А у меня иногда тяжелое раздражение, — добавил гитарист.

— Мне жалко этих исполнителей чаще всего, — подключился Александр Титов.

— Так жестоко уж не надо, — ответил ему господин Каспарян.

— (немного помолчав) …надо, — заключил басист.

Сейчас музыканты «Кино» занимаются только материалом, который был написан при жизни Виктора Цоя. Так, в рамках этой работы в конце прошлого года был выпущен альбом «12_22», треклист которого состоит из обновленных версий классических песен группы. Новые песни музыканты записывать не планируют.

«Мы же не Виктор Цой, что мы можем написать?», — отметил Юрий Каспарян.

По мнению участников группы, многие песни «Кино» могли бы стать символом сегодняшней эпохи:

— «Когда твоя девушка больна» — политическая песня?— задался вопросом Александр Цой.

— «Мама, мы все тяжело больны», — усмехнулся в ответ Александр Титов и все рядом сидящие.

Илья Смирнов