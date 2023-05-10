Российско-турецкая «Монотек строй» получила госзаказ еще на два этапа строительства кампуса НГУ

Подрядчик строительства первого этапа кампуса Новосибирского госуниверситета ООО «Монотек строй» получил контракт на второй и третий этапы. В рамках проведенного конкурса он попросил за свою работу 5,163 млрд руб. – на 5 млн руб. меньше начальной цены закупки и предложения второго участника.

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Всего было подано две заявки, название второй компании в карточке торгов не указано. Заказчиком выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

ООО «Монотек строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», в равных долях принадлежит зарегистрированному в Стамбуле обществу «Терникон япы аноним ширкети» и московскому ООО «Аметист групп». В ноябре 2022 года та же компания за 2,49 млрд руб. заключила контракт на строительство первого этапа кампуса. Как сообщалось, второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра (НИЦ) университета, третий – учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана. Согласно техническому заданию, общая площадь пятиэтажного (один этаж – подземный) НИЦ составит 11,1 тыс. кв. м, также пятиэтажного здания центра института медицины – 12,6 тыс. кв. м.

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Дарья Решетникова