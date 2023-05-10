«Дробмаш» построил крупнейший в Европе газостат

В Нижегородской области на ЗАО «Дробмаш» (Выкса, входит в группу «Русполимет») изготовлен третий в мире по типоразмерам газостат. Он предназначен для «спекания» металлических порошков и получения близких к конечным изделий сложной конфигурации.

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Сейчас уникальное оборудование отгружают заказчику. Из-за его габаритов для перевозки агрегата будет задействован сухопутный и речной транспорт. Выпущенный газостат спроектирован конструкторами группы «Специальный металлургический инжиниринг», также входящей в группу «Русполимет». Габариты рабочего пространства газостата составляют 1600 мм на 2200 мм, рабочая температура – 1350 градусов, давление – 1600 атмосфер.

Общий вес агрегата – 600 т., его производство заняло 1,5 года. В мире всего несколько газостатов со схожими параметрами. В России он изготовлен впервые, но «Дробмаш» готов выпускать такие агрегаты серийно. На предприятии разработана проектная, конструкторская и рабочая документация по целой линейке газостатов. Импортозамещающее производство, созданное на «Дробмаше», единственное в стране и открывает путь к изменению технологического уклада в ответственном машиностроении.

АО «Русполимет»