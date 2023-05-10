Alpine показала трехместный электрохэтчбек A290_Beta

Компания Alpine представила концептуальный хэтчбек A290_Beta с электрической силовой установкой, по мотивам которого будет создана серийная модель.
Дизайн модели выполнен в стиле классической модели Renault 5, но отличается проработанной аэродинамикой и обилием воздухозаборников для охлаждения электрической силовой установки. X-образные дополнительные фары отсылают к раллийному Alpine A110, а фонари стилизованы под гоночный Alpine A470.
Концепт-кар окрашен в белый цвет Alps Snow, который дополнен черной крышей, пурпурными и синими акцентами, а также деталями из кованого углепластика. Хэтчбек получил 20-дюймовые колеса в бело-черной окраске с квадратным «вырезом» в центре, а для модели специальные покрышки разработала компания Michelin.
Особенностью A290_Beta стал интерьер, в котором использованы светящиеся элементы, переходящие на кузов, а передняя панель переходит в зеркала заднего вида. Мультифункциональный руль в стиле прототипов Alpine категории LMP2 дополнен проекционным дисплеем, остальные органы управления вынесены на потолочную консоль, а для взаимодействия с машиной также предусмотрена специальная гарнитура для пилота.
Сиденье водителя, обитое высокотехнологичным светоотражающим материалом ультралюменом, расположено по центру салона, а два пассажирских места размещены по бокам со смещением назад. Все места оснащены карбоновыми креслами с многоточечными ремнями Sabelt. Для отделки салона использована кожа растительного дубления, часть элементов выполнена из алюминия, а детали руля и передней панели покрыты ультралюменом. В декоре встречаются синие, белые и пурпурные акценты, а также треугольники, которые стали фирменной чертой моделей Alpine.
Технические характеристики A290_Beta не раскрываются. Заявлено, что хэтчбек получил два электромотора на передней оси и систему векторизации крутящего момента по колесам. Новинка оснащена новой многорычажная задней подвеской и в целом получила настройки ради лучшей управляемости на гоночной трассе. В оснащение также включены тормоза Brembo. Различные ассистенты водителя имеют разные режимы работы, а также предусмотрены три — Wet, Dry и Full — алгоритма работы силовой установки для разных дорожных условий.
Имя A290_Beta соответствует фирменным индексам Alpine, в которых использована литера «A», за которой следуют три цифры. Первая цифра указывает на размер автомобиля, а «90» используется для универсальных спортивных автомобилей (чисто спортивные автомобили имеют обозначение «10»), а «Beta» относится к термину «бета-тестирование» из мира компьютерных технологий, которое обозначает тестовую версию продукта, непосредственно предшествующую серийному варианту.
Концепт-кар Alpine A290_Beta станет первой моделью «гаража мечты», который будет сформирован новой линейкой электромобилей марки. Серийная версия электрического хэтчбека по мотивам прототипа появится не ранее 2025 года.
Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK