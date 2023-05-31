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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 63 года первому заместителю главы администрации президента РФ Алексею Громову

Алексей Громов

Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляют директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минкомсвязи РФ Владимир Григорьев и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко:

— Ох, как непросто четверть века прожить в Кремле и целую декаду под всякими персональными санкциями. Каким же набором качеств надо обладать, чтобы стать гуру кремлевской жизни, постоянно разрабатывая многоходовки, как в шахматной партии или классическом преферансе. О твоем политическом калибре известно не только со страниц «Независимой», которая уже 20 лет помещает тебя наверху рейтинга наиболее влиятельных персон России, но и по санкционным формулировкам Минфина США и иже с ним. Как историк ты прекрасно понимаешь, что ни одна значительная политическая карьера невозможна без помощи страсти, которая удесятеряет силы и многократно изощряет умственные способности. Твои страстная самоотдача, сила воли, удивительная работоспособность, умение не соблазняться мирскими благами и легкими деньгами, гипертрофированное чувство долга, ответственности за страну и окружающих, надежность, преданность друзьям и любовь семьи делают тебя только сильнее, счастливее и круче. Перефразируя Н. В. Гоголя, можно сказать, что необъятность России выразилась в строении твоей души, которая полностью соответствует любимому тобою пейзажу русской земли — та же безграничность, широта и устремленность в бесконечность. Открытый всему новому, способный признавать свои ошибки, оступиться, даже упасть, ты каждый раз поднимаешься, решительно и хладнокровно добиваешься своего. Не просто же так тебя в далеком уже 1999-м выбрал и. о. президента и с тех пор не отпускает. С днем рождения! Удачи тебе и всем нам! Прорвемся!

Григорьев и Горбенко.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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