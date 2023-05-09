Glencore построит крупнейший в Европе завод по переработке батарей

Glencore объявил, что намерен построить совместно с канадской Li-Cycle Holding крупнейший в Европе завод по переработке аккумуляторов и батарей.

Компании подписали соглашение о рассмотрении возможности создания на базе главного перерабатывающего завода Glencore в Порто-Весме (Сардиния, Италия) полноценного хаба, который обеспечит полный цикл переработки аккумуляторных батарей для извлечения таких металлов, как литий, никель и кобальт. В случае одобрения плана совместный завод двух компаний может быть построен уже в 2025 году, а введен в эксплуатацию в 2026−2027 годах. Предполагается, что обновленный завод сможет перерабатывать 50−70 тыс. лома в год, что сделает его крупнейшим по этому показателю в Европе.

Кирилл Сарханянц