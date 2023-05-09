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В центре Перми на продажу выставлено помещение с трехзвездочным отелем

В Перми на продажу выставлены помещения в кирпичном дом 2006 года постройки по адресу: ул. Советская, д. 40. 2-этажное помещение общей площадью 338, 6 кв. м. продается за 38 млн руб. (112 тыс. руб. за кв. ), свидетельствуют данные Avito.

Фото: отель Виконт

Фото: отель Виконт

Как указано в объявлении, в помещении функционирует действующий бизнес: трехзвездочный отель “Vicont”. Отель основан в 2007 году. В отеле 9 номеров различной комфортности. Управление бизнесом оформлено на отдельное юрлицо, говорится в объявлении.

Ранее в доме на Советской, 40 был расположен головной офис стройхолдинга «КД Групп».

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