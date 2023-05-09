Президент Словакии: нашу страну освободила главным образом советская Красная армия

Президент Словакии Зузана Чапутова отметила роль Красной армии в освобождении ее страны в годы Второй мировой войны. Вместе с тем она обратила внимание на участие в антигитлеровской коалиции и других государств. По мнению президента, опыт тех лет показывает, что источником конфликтов являются не нации, «а режимы, попирающие свободы и права человека... будь то фашистские, коммунистические или различные авторитарные режимы 21-го века».

«Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, первого Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии. Однако в антигитлеровскую коалицию входили и другие великие державы — Великобритания, США, Франция, Китай. К концу войны в нее были вовлечены больше 50 государств мира»,— написала госпожа Чапутова в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В крупнейших городах Словакии накануне, 8 мая, прошли церемонии почтения памяти павших в войне чехословацких граждан, красноармейцев и солдат западных стран. В боях с фашистами в 1944–1945 годах погибли больше 63,5 тыс. красноармейцев.

Леонид Уварчев