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Коммерсантъ FM
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Умер актер Сергей Дрейден, сыгравший в фильме Сокурова «Русский ковчег»

Большой драматический театр (БДТ) имени Г. А. Товстоногова сообщил о смерти актера Сергея Дрейдена. Он снялся в фильме «Русский ковчег» Александра Сокурова и в картине «Окно в Париж» Юрия Мамина.

Сергей Дрейден

Сергей Дрейден

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

Сергей Дрейден

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

«Умер Сергей Дрейден»,— говорится в Telegram-канале БДТ. Причины смерти не называются.

Сергей Дрейден родился в 1941 году в Новосибирске, куда его родители, театровед и актриса, были эвакуированы из Ленинграда. Учился на актерском факультете ЛГИТМиКа, работал в Ленинградском театре драмы и комедии, Ленинградском театре миниатюр под руководством А. И. Райкина, Ленинградском театре комедии имени Н. П. Акимова. В БДТ имени Товстоногова Сергей Дрейден с 2021 года играл в спектакле «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

Помимо фильмов Сокурова и Мамина Сергей Дрейден также снимался в картинах «Подари мне лунный свет», «Сказ про Федота-Стрельца», «Папа», «Многоточие», «Тарас Бульба», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Цветы календулы».

Сергей Дрейден дважды получал национальную театральную премию «Золотая маска», трижды — высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит», премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Анастасия Ларина

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