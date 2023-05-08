Военные не смогли взыскать с дочки «Мотовилихи» почти 700 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании с ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) более 689,5 млн руб. С соответствующим иском министерство обратилось в июле прошлого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому подробности претензий неизвестны. Сейчас тот же суд рассматривает требования военных на сумму более 158,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» входит в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы». СКБ является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Компания также производит системы ствольной артиллерии и занимается ремонтом военной техники.