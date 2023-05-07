В акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

«Единая геофизическая служба Российской академии наук» зафиксировала землетрясение в акватории озера Байкал магнитудой 4,4, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия. Толчки ощутили в семи муниципалитетах региона. Эпицентр, по данным ведомства, находился в 22 км на северо-запад от села Оймур.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме»,— подчеркнули в МЧС.

До этого, зимой 2023 года, землетрясение в акватории Байкала фиксировали наблюдатели из Иркутской области. Тогда в региональном центре ощущались толчки интенсивностью до 3 баллов.

Григорий Лейба