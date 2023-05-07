Краевые власти планируют продлить круизы «Великого волжского пути» до Верхнекамья

Круизные маршруты, проходящие через Пермь и входящие в проект «Великий волжский путь», к 2026 году планируют продлить до Верхнекамья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, ожидается, что теплоходы будут швартоваться к причалам в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», Березниках и Соликамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Черникова, сейчас ведется системная работа по созданию необходимой круизной инфраструктуры. В частности, уже готов проект на изготовление модульного причала в Хохловке, в ближайшее время планируется провести торги на его изготовление. В Соликамске круизные суда планируется швартовать к музею «Сользавод», который имеет выход к Каме, здесь также предстоит обустроить модульный причал. В Березниках предполагается задействовать инфраструктуру порта, часть которого использовалась раньше в качестве речного вокзала.

«Великий Волжский путь» — межрегиональный туристский маршрут, разрабатываемый с 2015 года и объединяющий межрегиональные маршруты по субъектам Приволжского федерального округа.