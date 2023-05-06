Боксер Курбанов победил Соро и стал претендентом на титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Магомед Курбанов победил Мишеля Соро из Франции в 12-раундовом бою в Екатеринбурге. Поединок в весовой категории до 69,9 кг завершился раздельным решением судей. Теперь Курбанов получил право оспорить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Два судьи отдали победу Курбанову (115-113, 116-112), один — Соро (115-113). До поединка россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, Соро — второе. Теперь Курбанов должен встретиться с чемпионом WBA, которым сейчас является американец Джермелл Чарло.

Для 27-летнего россиянина победа стала 25-й в профессиональной карьере (13 нокаутом), он ни разу не проигрывал. На счету 35-летнего француза теперь 35 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.

В другом бою вечера олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко победил экс-чемпиона Европы Ива Нгабу из Бельгии. Бой в первом тяжелом весе также закончился раздельным решением судей.

Леонид Уварчев