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Коммерсантъ FM
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Минобороны раскрыло минимальные зарплаты участников военной операции

Минимальное денежное довольствие участника военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц, сообщило министерство обороны. Единовременно при заключении контракта им выплачивается 195 тыс. руб.

Какое денежное довольствие определено для военнослужащих по контракту в зоне военной операции на Украине за полный календарный месяц:

  • стрелок — от 204 тыс. руб.;
  • пулеметчик — от 211 тыс. руб.
  • гранатометчик — от 211 тыс. руб.;
  • водитель — от 211 тыс. руб.;
  • повар — от 211 тыс. руб.;
  • старший водитель-электрик — от 216 тыс. руб.;
  • старший сапер — от 216 тыс. руб.;
  • старший телефонист — от 219 тыс. руб.;
  • инструктор штаба — от 226 тыс. руб.;
  • начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 тыс. руб.;
  • командир отделения — от 232 тыс. руб.;
  • замкомандира взвода — командир отделения — от 242 тыс. руб.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года и начала проведение военной операции. В сентябре и октябре в рамках частичной мобилизации было призвано, по данным Минобороны, 300 тыс. человек. Денежное довольствие мобилизованных приравнено к зарплатам контрактников.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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