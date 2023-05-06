Минобороны раскрыло минимальные зарплаты участников военной операции

Минимальное денежное довольствие участника военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц, сообщило министерство обороны. Единовременно при заключении контракта им выплачивается 195 тыс. руб.

Какое денежное довольствие определено для военнослужащих по контракту в зоне военной операции на Украине за полный календарный месяц:

стрелок — от 204 тыс. руб.;

пулеметчик — от 211 тыс. руб.

гранатометчик — от 211 тыс. руб.;

водитель — от 211 тыс. руб.;

повар — от 211 тыс. руб.;

старший водитель-электрик — от 216 тыс. руб.;

старший сапер — от 216 тыс. руб.;

старший телефонист — от 219 тыс. руб.;

инструктор штаба — от 226 тыс. руб.;

начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 тыс. руб.;

командир отделения — от 232 тыс. руб.;

замкомандира взвода — командир отделения — от 242 тыс. руб.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года и начала проведение военной операции. В сентябре и октябре в рамках частичной мобилизации было призвано, по данным Минобороны, 300 тыс. человек. Денежное довольствие мобилизованных приравнено к зарплатам контрактников.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев