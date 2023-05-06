Клуб «Ференцварош» во второй раз стал чемпионом Венгрии под руководством Черчесова

Футбольный клуб «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. С декабря 2021 года его возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В прошлом сезоне «Ференцварош» также стал чемпионом страны.

«Ференцварош» досрочно обеспечил себе победу после того, как «Кечкемет», который находится на второй строчке турнирной таблицы, проиграл «Гонведу» со счетом 0:1 и потерял шансы на лидерство. «Ференцварош» — рекордсмен по числу побед на чемпионатах Венгрии. В 2023 году он стал чемпионом в 34-й раз.

59-летний Станислав Черчесов возглавлял российскую сборную в 2016–2021 годах. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до 1/4 финала. Ранее Черчесов возглавлял польский клуб «Легия», австрийские «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн», пермский «Амкар», Грозненский «Терек» (сейчас «Ахмат»), сочинскую «Жемчужину», московские «Динамо» и «Спартак». В качестве футболиста играл за «Спартак» из Орджоникидзе, московские «Спартак» и «Локомотив», немецкое «Динамо» из Дрездена и австрийский «Тироль».

Леонид Уварчев