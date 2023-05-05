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В Анапе планируют делать косметику из водорослей

На заседании инвестштаба по поводу строительства отелей и производства экологической продукции был представлен проект переработки камки (водорослей черноморского побережья) для использования в косметологии, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Свойства водорослей черноморского побережья пока изучают соответствующие специалисты из крупных российских университетов. Возможность превращения камки в сырье и перспективы применения таких водорослей в косметологии определят участники межведомственной рабочей группы — ведущие экологи и ученые страны.

Андрей Пугачев

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