На Кубани в 2022 году апартаменты подорожали на 55%

Средняя стоимость апартаментов в Краснодарском крае на начало 2023 года составила 847 тыс. руб. за кв. м. По итогам прошлого года она выросла на 55%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

«Диапазон цен в пределах края очень широкий и в первую очередь зависит от расположения и качественных параметров конкретного проекта. Самые дорогие предложения относятся к объектам бизнес- и элитного класса Сочи, в том числе Красной Поляны. Высокая цена обусловлена уникальным местоположением, высокими качественными характеристиками, наличием отельного оператора, в отдельных проектах наличием отделки»,— рассказала Ольга Змиевская.

Так, квадратный метр в MANTERA Seaview Residence обойдется в 3,3 млн руб., Grand Cascade — 2,2 млн руб., Reef Residence — 1,9 млн руб., Grand Royal Residences — 1,5 млн руб., «Поляне Пик» — 1,2 млн руб., Blanc Hill — 1,2 млн руб., Brevis — один млн руб.

«Все больше людей хотят инвестировать в апартаменты. Для успешного развития рынка апартаментов нужны выгодные предложения по ипотечному кредитованию для покупателей, клиенту должно быть максимально комфортно приобретать такую недвижимость. А спрос диктует вектор развития. Сейчас, чтобы в сезон поехать отдохнуть в по-настоящему комфортный отель, его нужно бронировать за 6-8 месяцев, а значит, нас ждет активное развитие этого сегмента рынка»,— считает руководитель отдела продаж ООО ГК «МЕТРИКС Development» Александр Сторчак.

Маргарита Синкевич

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