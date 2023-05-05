CNN: Объединенный комитет начштабов США возглавит начальник штаба ВВС Чарльз Браун

Президент США Джозеф Байден рекомендует назначить новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США нынешнего начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik / AP Фото: Andrew Harnik / AP

Если Сенат утвердит эту кандидатуру, генерал Браун станет вторым афроамериканцем во главе Объединенного комитета начальников штабов США после Колина Пауэлла, занимавшего этот пост в 1989–1993 годах. Кроме того, если Чарльз Браун возглавит Объединенный комитет начальников штабов США, то впервые в истории США этот пост и пост министра обороны (его занимает Ллойд Остин) будут одновременно возглавлять афроамериканцы.

Четырехлетний срок полномочий нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, назначенного еще при Дональде Трампе, заканчивается в сентябре. Ожидается, что кандидатуру Чарльза Брауна президент Байден официально представит в июле.

Чарльз Куинтон Браун-младший родился в 1962 году. На службу в ВВС поступил в 1984 году после окончания Техасского технологического университета по специальности «инженер». В качестве пилота истребителя F-16 он налетал свыше 3 тыс. часов. В ходе своей службы он занимал различные тактические должности в ВВС США в Южной Корее, Германии (база Рамштайн), Италии. С 2015 года занимал командные должности в ВВС США на Ближнем Востоке и в Африке, в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе. В марте 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп рекомендовал его кандидатуру на пост начальника штаба ВВС, после чего Сенат единогласно утвердил его в этой должности.

Евгений Хвостик