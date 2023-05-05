Депутат Горелкин отрицает разработку Минцифры законодательства о регулировании блогеров

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») в своем Telegram-канале заявил, что никакого законодательного регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает, в ГД этот вопрос также не обсуждается. Так он прокомментировал публикацию РБК, в котором сообщалось о готовности Минцифры проработать вопрос о регулировании работы блогеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В вышедшем 4 мая материале РБК сообщалось, что Минцифры предлагает разработать нормы регулирования работы для блогеров. Со ссылкой на пресс-службу ведомства отмечалось, что «для нормативного регулирования нужно установить, что понимается под термином "блогер" и что включает в себя их деятельность, кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль».

По словам господина Горелкина, издание неверно трактует официальный ответ ведомства, в действительно министерство никакой работы для законодательного регулирования деятельности блогеров не ведет.

Парламентарий усомнился в необходимости принятия подобных законов. По его мнению, инфлюенсеров, которые попали под следствие из-за неуплаты налогов (речь о блогерах Валерии Чекалиной, Александре Митрошиной и Елене Блиновской), «судят не как блогеров, а как предпринимателей».

По словам Антона Горелкина, попытки законодательно регулировать работу блогеров в России «уже проходили», но ничем хорошим это не закончилось. Депутат считает, что предложения о регистрации блогеров в качестве средств массовой информации или введение для них отдельный код в ОКВЭД не будут иметь никакого положительного эффекта и «попросту не сработают».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Блогеров подводят под СМИ».

Александр Кислов