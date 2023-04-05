Блогеров подводят под СМИ

Блогерам предложат зарегистрироваться в качестве СМИ, соответствующий законопроект депутаты и сенаторы отправили на рассмотрение в Минцифры. Регистрация будет добровольной, сообщают «Ведомости». Чтобы пройти ее, инфлюенсер должен предоставить информацию о посещаемости своего блога. Минимальная планка — 5 тыс. уникальных пользователей в день. После этого на блогера должны распространить все права и обязанности СМИ. Например, в результате регистрации любое сообщение на его странице перестанет считаться личным мнением, уточняется в тексте законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Кроме того, работу таких авторов предлагают подвести под Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Как объясняют авторы инициативы, сейчас инфлюенсеры не платят налоги с рекламы, так как подобных услуг нет в перечне ОКВЭД. Но в этой инициативе совершенно нет никакой выгоды для самих блогеров, подчеркнул управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Никакая легализация владельцам блогов не требуется, они отлично развивались все последние годы. Регистрация в качестве СМИ не создает налоговых преференций, и даже та "морковка", которой пытаются заманить блогеров, — право направлять редакционные запросы, аккредитовываться на мероприятия в качестве журналистов — фантомная, потому что и сейчас вполне возможно создать, например, информационное агентство.

Действительно в результате тех ограничений, которые применяет Роскомнадзор, сейчас трудно зарегистрировать в качестве сетевого издания, например, страничку на Facebook. Но это только один из видов СМИ, а профильный закон предусматривает и другие варианты.

Сам по себе механизм регистрации в качестве СМИ достаточно безопасен, но что будет происходить в этой сфере дальше, сказать сложно.

Я никогда не слышал, чтобы та или иная формулировка в ОКВЭД может помешать заплатить налоги. Наоборот, их можно заплатить просто в силу получения дохода».

В частности, блогеры смогут и дальше платить налоги как индивидуальные предприниматели либо зарегистрировать юрлицо. В этом плане для них ничего не поменяется, считают опрошенные “Ъ FM” юристы.

Авторы проекта объясняют, что инфлюенсеры сегодня фактически выполняют ту же функцию, что и СМИ, и не меньше влияют на аудиторию. И не исключено, что вскоре появятся механизмы принуждения блогеров к такой регистрации, отметила ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева: «Государство пытается проявлять цензуру в отношении этой категории. Для блогеров это, конечно, дополнительная ответственность. Вероятно, эта инициатива перетечет в добровольно-принудительный порядок.

Естественно, появятся какие-то стимулы и преференции для таких авторов, которые присоединятся к этому закону. Это пока пробный шаг.

Механизм будет корректироваться по мере наблюдения за тем, какие последствия проявятся в случае утверждения этой инициативы».

Как на такое предложение отреагируют сами инфлюенсеры? Блогер Валентин Петухов, также известный как Wylsacom, например, сомневается, что игроки рынка позитивно оценят инициативу: «От проекта в том виде, в котором он сейчас доступен для ознакомления, какой-то дополнительной пользы не будет. Ощущение, что это очень формальный подход к вопросу, кроме того, очень-очень размыты границы. В частности, в современном мире 5 тыс. подписчиков — это очень небольшая цифра, и очень многие попадают под этот критерий. Забавно, что эта идея идет под эгидой совета блогеров.

Мне кажется, что в очередной раз она не будет работать, потому что сейчас не до подобных конструкций, очевидно, заниматься этим особо смысла нет».

В 2014-м в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят так называемый закон о блогерах. Инфлюенсеры с ежесуточной аудиторией более 3 тыс. человек должны были зарегистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора. На них распространяли обязанности СМИ, но спустя примерно три года норму отменили.

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Сабина Адлейба