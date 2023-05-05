В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

В местечке Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши начали демонтаж памятника благодарности воинам Красной армии. Об этом сообщила пресс-служба польского Института памяти.

«Это объект. Памятник должен иметь историческую, научную или эстетическую ценность. Не исторично, потому что относится к событиям, которых не было, потому что в 1945 году не было ни освобождения, ни героев от Красной Армии»,— сказал президент Института памяти Кароль Навроцкий на брифинге перед сносом памятника.

Памятник благодарности установили в 1945 году в честь 676 воинов Красной Армии 1-го Украинского фронта, погибших в марте 1945-го в боях за Глубчицы. В 1952 году в городе провели эксгумацию останков погибших во время боев. По данным польского Красного Креста, в городе не осталось захоронений советских военных.

С 2017 года в Польше сносят памятники, которые посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй.

Олеся Павленко