В Енисейском пароходстве отметили День Победы

5 мая в Енисейском речном пароходстве состоялся митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Собрание трудового коллектива прошло с участием ветеранов предприятия и курсантов Красноярского института водного транспорта. Работники пароходства почтили минутой молчания память героев войны, а лучшие курсанты возложили цветы к стеле с именами погибших на войне речников. С праздничным концертом для собравшихся выступил ансамбль «Океан», работала полевая кухня.

Всего на фронт ушли 2260 работников пароходства. 391 из них не вернулись. Их имена увековечены на мемориальных досках, размещенных на зданиях управления и филиалов Енисейского речного пароходства.

Большой вклад в Победу внесли и речники – труженики тыла. Всего за годы Великой Отечественной Войны судами Енисейского речного пароходства было перевезено свыше 3 млн тонн грузов для нужд фронта и оборонных предприятий. Пароходство обеспечивало снабжение Норильского комбината, выпускающего металл, необходимый для производства броневой стали, участвовало в перебазировании предприятий и людей.

«Уже на 11 июля 1941 года от речников было подано 494 заявления на зачисление в народное ополчение. В навигацию 1941 года в плавсоставе не хватало 159 капитанов и штурманов, 170 механиков и помощников. На работу выходили подростки – курсанты речных училищ, мужские профессии осваивали женщины. Подвиги речников-фронтовиков и тружеников тыла сегодня не забыты. Мы гордимся ими и храним вечную память», – подчеркнула Ольга Ксанф, генеральный директор компании «Норникель-ЕРП».

АО «ЕРП»