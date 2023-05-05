Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин вышел из колонии по УДО

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, осужденный за взятки и злоупотребление полномочиями, получил условно-досрочное освобождение из колонии общего режима. На свободу он вышел в апреле. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщила адвокат бывшего чиновника Олеся Бортникова.

В ноябре 2021 года Курганский городской суд приговорил Сергея Пугина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,9 млн руб. Апелляционный суд снизил срок до семи лет. Следствие и суд установили, что в 2018-2019 годах первый замгубернатора, сговорившись с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем Вячеславом Розниным, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу ООО «Мультипласт», которое строило объекты по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Ущерб бюджетам разного уровня составил около 27 млн руб. Также Пугин получил взятку в виде забора от коммерческого директора «Мультипласта» Михаила Третьякова за «общее покровительство» при выполнении контрактов. Экс-чиновник свою вину не признал.

Сергей Пугин находился в заключении с апреля 2020 года, когда его задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области. Должность первого замгубернатора – директора департамента агропромышленного комплекса региона он занимал с октября 2014-го до марта 2019 года.