ПСБ обсудил инструменты поддержки МСБ с предпринимателями Анапы

Краснодарский офис ПСБ провел деловое мероприятие с участием предпринимателей и представителей администрации Анапы

На встрече обсуждались финансовые инструменты для поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Эксперты банка рассказали о таких подтвердивших свою эффективность продуктах как онлайн-кредиты «Без бумаг. Оборотный» и «Без бумаг. Контрактный», с помощью которых бизнес имеет возможность увеличить оборотные активы и получить финансовое обеспечение деятельности по 44-ФЗ.

Кроме того, эксперты ПСБ рассказали предпринимателям об условиях зарплатных проектов и их выгоде как для компании, так и сотрудника организации. Особое внимание было уделено банковскому обслуживанию и привилегиям для участников «Orange club» ПСБ. Также участники встречи ознакомились с нововведениями в области налогового регулирования и с проектами краснодарского краевого отделения «Опоры России».

«Анапа один из стратегически важных городов-партнеров для ПСБ. Банк активно сотрудничает с местным предпринимательством и предоставляет бизнесу весь пул банковских продуктов, как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Мы понимаем специфику местного бизнеса, в том числе его сезонность и ориентированность на туристическую сферу, поэтому разрабатываем индивидуальные предложений для наших клиентов с этим учетом», - отметила начальник управления массового сегмента Краснодарского офиса ПСБ Анна Гурикова.

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