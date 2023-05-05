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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей

Правительство России утвердил концепцию информационной безопасности детей. Предполагается, что данный документ будет действовать бессрочно.

«Концепцией предлагается: объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность ребят, развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ»,— сообщается в Telegram-канале правительства.

Среди задач, которые правительство ставит перед собой, есть такие, как «воспитание детей в духе уважения к традиционным ценностям, ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей» и «воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма». Этими задачами также должны будут руководствоваться и региональные власти при проведении мероприятий с детьми и их родителями на тему информационной безопасности в интернете.

Утвержденный правительством документ — уже вторая редакция концепции информационной безопасности детей. Впервые она была утверждена распоряжением правительства в декабре 2015 года. Обновить и актуализировать концепцию в 2022 году кабмин попросил президент Владимир Путин.

Александр Кислов

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