Сегодня день рождения у помощника президента — начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лариса Брычева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр юстиции Константин Чуйченко:

— Уважаемая Лариса Игоревна! Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы не только профессионал высочайшего уровня и выдающийся правовед, но и исключительно порядочный и чуткий человек. Решительность, принципиальная гражданская позиция и исключительная преданность интересам страны позволяют Вам многие годы плодотворно работать на благо государства и с успехом решать задачи по обеспечению верховенства закона. Вы вносите огромный вклад в развитие современной российской правовой системы, оказываете неоценимую поддержку органам исполнительной власти в деле совершенствования отечественной нормативно-правовой базы. Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»