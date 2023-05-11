Современный российский автовладелец легко покупает подержанный автомобиль, однако многих из нас пугает мысль об использовании бывших в употреблении узлов и деталей. Может быть, дело в психологии?

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Герой Олега Басилашвили в фильме «Вокзал для двоих» несколько обиженно отреагировал на предложение официантки в исполнении Людмилы Гурченко поужинать блюдами, оставшимися от банкета: «Как-то первый раз приходится есть объедки». На что героиня объясняет: «Это не объедки, а остатки. Это большая разница». Между заменой деталей и узлов автомобилей на старые и восстановлением тоже большая разница. И Россия заметно отстает от опыта ведущих стран мира в этой области. В прагматичном капиталистическом мире восстановление практикуется уже много десятилетий.

В первую очередь это касается изнашиваемых частей, особенно шин. Практически все федеральные ведомства США обязаны использовать шины своих автомобилей повторно.

И процесс, который в СССР называли «наваркой», сейчас поставлен на промышленную основу.

Например, Michelin занимается восстановлением шин более ста лет.

Аналогично поступают и со многими узлами и агрегатами. К примеру, Valeo обменивает отслужившие срок сцепления. И на заводе во Франции дает им вторую жизнь: их полностью разбирают, заменяют изношенные части и собирают заново. В США и Европе давно уже отлажена аналогичная процедура восстановления двигателей и автоматических трансмиссий. Это выгодно и удобно и для владельцев автомобилей — вместо ожидания ремонта он просто получает восстановленную АКП или двигатель со склада.

Восстановление идеально вписывается в так называемую циркулярную, или циркуляционную, экономику. Во-первых, таким образом экономятся энергия и сырье, что явно благо с точки зрения экологии и устойчивого развития. Во-вторых, в условиях санкций в России это позволяет решить проблемы с дефицитом новых запасных деталей и узлов.

Уже сейчас подобные методы предлагают несколько российских компаний. В основном они работают в режиме B2B — скажем, к ним обращаются сервисы по ремонту АКП для замены неисправного гидротрансформатора на восстановленный. Теоретически это может сделать и сам владелец автомобиля, но ремонт «автомата» все-таки не то дело, которое легко освоить по видеороликам. Есть примеры восстановления рулевых реек, коробок передачи и двигателей. Но пока эта отрасль только формируется. Когда процесс поставлен на промышленную основу, это обеспечивает и высокую производительность, и качество.

Экс-советским гражданам знакомы понятия «переборка» или «капитальный ремонт». Ребилдинг (rebuilding) и реманфкчуринг (remanufacturing), как такие процессы называют по-английски, — это то же самое. Только восстанавливают не тот агрегат, который привез клиент, а просто выдают ему другой, такой же. «Объедки»? Ну клиент ведь тоже не на новой машине коробку меняет. Так что все-таки остатки.

Вы никогда не видели русскоязычных комментариев к фотографиям английской аристократии про потертые подметки их сделанных на заказ туфель или о перелицованном пальто, в котором какого-нибудь герцога видели еще лет тридцать назад? У нас над этим посмеиваются, а вот подданные королей и королев не видят в этом ничего странного. Почему бы и нам им не подражать?