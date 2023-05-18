Заземление электричества

Пару лет назад рядом с моим домом установили зарядную станцию для электромобилей. Некоторое время она пустовала, а потом каких только машин я там не перевидала — настоящий парад передовых моделей экологически чистого автопрома. Но, когда там стал заряжаться отечественный Evolute I-Joy, мне стало понятно, что электромобили у нас уже не диковинка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evolute Фото: Evolute

Однако наивно было бы считать, что машина на батарейке уже успела стать для нас чем-то обыденным. Как и любое новое транспортное средство, она требует адаптации под него своего мировосприятия и, как следствие, поведения. Ежедневные поездки на мотоцикле дают преимущества не стоять в пробках, но накладывают обязательства экипироваться определенным образом. Даже эксплуатация в городе самоката имеет свои нюансы. Электромобиль, возможно, выглядит слишком похожим на машину с ДВС, и многим заранее кажется, что им все про него «понятно». Понятно, что нужно менять оптику. Формирование новых привычек требует времени, но сулит значительную пользу.

Сила тока и сопротивление

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потенциально электромобиль мог бы обойтись без привычной тормозной системы, используя для замедления силовое сопротивление, которое создает электромотор в режиме генератора. В реальности же именно за счет подобной особенности тормозные «расходники» у электромобиля изнашиваются гораздо медленнее

Фото: Evolute Потенциально электромобиль мог бы обойтись без привычной тормозной системы, используя для замедления силовое сопротивление, которое создает электромотор в режиме генератора. В реальности же именно за счет подобной особенности тормозные «расходники» у электромобиля изнашиваются гораздо медленнее

Фото: Evolute

Первое, что должно уйти, это чувство тревожности. «Ну вот сейчас батарейка разрядится, и что же делать? А что бы вы стали делать, будь у вас бензиновый автомобиль? Взяли бы канистру под мышку и пошли бы пешком на АЗС? Я вот ни разу не ходила, у меня и канистры-то в багажнике нет. Потому что я, как и любой нормальный автомобилист, слежу за уровнем топлива в баке и не довожу до того, чтобы ездить «на лампочке».

Хочется сказать: «Вот и с электромобилем так же». Но на самом деле — нет. Необходимость следить за уровнем заряда батареи сохраняется. Но сам процесс «заправки» стоит пересмотреть. Не ждать «осушения топливного бака», а регулярно понемногу заправлять электромобиль энергией. И возможности для этого есть не только для обладателя частного дома в пригороде, но и жителя крупного мегаполиса. Стоит задать поиск «Станция зарядки электромобилей» в тех же «Яндекс.Картах» — вы увидите россыпь адресов. Не говоря уже о том, чтобы воспользоваться специализированным приложением.

Фото: Evolute

Если обратиться к статистике — Минпромторга, например, — то в России действует более 7,5 тыс. зарядных устройств для электромобилей и задействовано 35 операторов электрозаправочных станций (ЭЗС). Кто-то, вероятно, поспорит, что не все эти ЭЗС находятся в открытом доступе. Но тот же Минпромторг обещает к 2024 году количество публичных зарядных станций увеличить еще на 3 тыс. штук.

Тактики «заправляться почаще и понемногу» стоит придерживаться, если вы живете и в частном доме, — ставить на зарядку электромобиль по ночному тарифу каждый вечер и к утру иметь «полный бак». Гипотетически это действительно можно делать от обычной розетки, правда, из-за ограничений на входную мощность электроэнергии «обычная розетка» не будет выдавать максимальной производительности. Так что все же придется адаптироваться под новый вид транспорта и под розетку для зарядки электромобиля сделать отдельную электрическую линию — не меньше. Но можно и больше — установить домашнюю зарядную станцию. Вариантов при этом много. Evolute, например, предлагает выбор от специального зарядного кабеля по цене от 15 тыс. руб. до домашних зарядных станций по цене от 60 тыс. руб.

Все вернется

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Многие технические узлы в электромобиле устроены проще, чем в машине с ДВС. Например, вместо сложной многоступенчатой коробки передач и тяжелой трансмиссии он оборудован простым и надежным понижающим редуктором Фото: Evolute Фото: Evolute Следующая фотография 1 / 2 Многие технические узлы в электромобиле устроены проще, чем в машине с ДВС. Например, вместо сложной многоступенчатой коробки передач и тяжелой трансмиссии он оборудован простым и надежным понижающим редуктором Фото: Evolute Фото: Evolute

Однажды мне повезло, и я увидела не только тот самый I-Joy на заправке возле моего дома, но и его владельца. Точнее, владелицу — молодую женщину, что меня не удивило — считается, что именно женщины более склонны ко всему новому, в то время как мужчины по своей природе более консервативны. Глядя на автомобиль, я улыбнулась. Владелица I-Joy улыбнулась в ответ. Завязался разговор. И вот я задаю коронный вопрос: «Ну вот если честно — на сколько реально хватает зарядки?» — «Прям вот честно? — уточняет она. — А я не знаю. Мне по Москве — достаточно. И потом, я же не гоняю как бешеная».

Святые слова! Внемлите, драйверы. Электрокар дает не только особое ощущение от вождения и классную динамику, на которую можно спустить немало мощности электромотора. Можно быть, наоборот, спокойным, и это неспешное движение вернется вам рекуперацией, подзаряжающей батарею. Пустяк, конечно. Хотя нет — не пустяк. Преимущество. Автомобиль с ДВС не умеет увеличивать количество топлива в своем баке.

Разумный компромисс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Электромобиль умеет заряжаться и от бытовой розетки, и от сверхмощных станций разных форматов, а все потому, что у него есть отдельный электронный блок, который может «принять и переварить» и переменный ток, и постоянный Фото: Evolute Фото: Evolute Следующая фотография 1 / 2 Электромобиль умеет заряжаться и от бытовой розетки, и от сверхмощных станций разных форматов, а все потому, что у него есть отдельный электронный блок, который может «принять и переварить» и переменный ток, и постоянный Фото: Evolute Фото: Evolute

«Ну а если зима?» Это известный козырь, с которого заходит в споре «брать или не брать электромобиль» любой адепт ископаемого топлива. И тут можно, конечно, объяснять, что, в отличие от двигателя внутреннего сгорания, электромотору не нужен предварительный прогрев, потому что в электрокаре нет масла, которое может застыть и помешать запуску двигателя. Можно поделиться роликами с YouTube, демонстрирующими опыт пользователей. «Ну а если батарея на морозе сядет, как тогда быть?» В этом месте спора я обычно теряюсь, потому что спор идет по кругу. «Ну как быть — следить за уровнем зарядки». — «Но в мороз-то, в мороз — энергия тратится на обогрев, то-се. Как быть?». Ну как быть? Идти за дизелем.

Фото: Evolute

Этот ответ ставит адептов ископаемого топлива в тупик. Потому что они думают, что владелец электрокара — обязательно стопроцентный веган, экоактивист и вместо иконки клеит на торпеду портрет Греты Тунберг. Но даже в этом случае нет ничего ужасного в том, чтобы установить под капот автономный отопитель. Компромисс? Ну да. Повод для дискуссии? Несомненно! Но батарея тратит энергию на движение, отопитель — на тепло. Все довольны. Можно продолжать разговоры.

В том же Evolute I-Joy подобный отопитель выключается либо принудительно из салона, либо через приложение. Он располагается в крыле и греет малый контур, в который входит бачок с жидкостью, которая, в свою очередь, греет салон автомобиля, за счет этого и экономится заряд батареи. Благо под капотом достаточно места и для компактного отопителя, и для небольшого топливного бака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evolute Фото: Evolute

К слову, подмеченный мной Evolute выступил иллюстрацией к опубликованной недавно статистике — на российском рынке продаж новых электромобилей сменился лидер: спустя два года доминирования Tesla ее место в рейтинге занял Evolute — по итогам первого квартала 2023 года. Это в числе прочего говорит о том, что электромобиль из дорогой и статусной покупки становится более доступной, понятной и «не страшной». Но если посмотреть на цифры количества проданных машин: за первые три месяца этого года был куплен 1661 новый электромобиль — «бесстрашных» у нас пока не очень много. Что тут скажешь — будьте смелыми. Покупка электромобиля поможет вам посмотреть на мир под новым углом зрения.

Анна Килимник

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